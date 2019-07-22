Mardin Valiliği'nden "imar planı" açıklaması

Mardin Valiliğince, Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemdeki imar planlarına ilişkin, son zamanlarda örgüte müzahir sitelerde olumsuz, terörle mücadele ve kayyum çalışmalarını etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik haberlerin yer aldığı bildirildi.

Mardin Valiliğince, Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemdeki imar planlarına ilişkin, son zamanlarda örgüte müzahir sitelerde olumsuz, terörle mücadele ve kayyum çalışmalarını etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik haberlerin yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, imar planlarındaki harita eksikliği, jeolojik etütlerin bulunmaması, kamulaştırma ve özel mülkiyet davalarında çözüm oluşturmak, şehirlerin gelişmesi açısından yeni yapılaşma koşullarının ortaya çıkması ve terör örgütlerinin imarsız alanlarda hareket kabiliyetinin artması sebebiyle Mardin'in Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi encümen kararı ile ilave revizyon imar planları çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

"Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili tüm kurumlardan ve ilçe belediyelerinden kurum ve belediye görüşleri istenmiştir. Kurum ve belediye görüşleri geldikten sonra imar planları hazırlanmıştır. İmar Kanununun 8. maddesine göre imar planları onaylandıktan sonra herkesin görebileceği şekilde hem Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde hem ilçe belediyelerinde hem de belediye web sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilmiş ve askı süreci başlatılmıştır. Askı sürecinde gelen itiraz dilekçeleri meclis ve encümen tarafından teknik rapora bağlı olarak değerlendirilmiş olup her itiraz dilekçesine ayrı ayrı gerekçeleri ile cevap verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, itiraz sonucu yönetmelik gereği ikinci askı yani kesin plan süreci başladığı, askıda 1 ay süre ile ilanın kaldığının tutanakla belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her kurumun görüşleri dijital ortamda Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na ulaşmış olup her kurumun kendi projelerinin olduğu güzergahları ve alanları imar planına işlenerek herhangi bir proje engelleyici durum asla oluşmamıştır. İhale ve revizyon imar planlarına ilişkin dosya Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nda mevcuttur ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişleri tarafından incelenmiştir. Çalışmaların her aşaması mevzuata uygun olarak yapıldı. Son zamanlarda örgüte müzahir sitelerde olumsuz, terörle mücadele ve kayyum çalışmalarını etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik haberler çıkmaktadır. Bu haberlerin amacı rant oluşturma, terör örgütüne kaynak sağlama, bölgede terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma ve teröre destek verenleri yeniden güçlendirmeye yöneliktir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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