Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı" - Son Dakika
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Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

05.02.2023 23:32

Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı" MARDİN - Mardin Valiliği, polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

MARDİN - Mardin Valiliği, polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, geçtiğimiz günlerde kaydedilen ve bazı sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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Mardin Valiliği, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valiliğinden açıklama: 'Adli ve idari soruşturma başlatıldı' - Son Dakika

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