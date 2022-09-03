Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması

03.09.2022 23:57
Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması

MARDİN Valiliği, suç kaydı bulunan ve kaçtığı sırada personelin silahının ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Adem Kara ile ilgili açıklama yaptı.

MARDİN Valiliği, suç kaydı bulunan ve kaçtığı sırada personelin silahının ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Adem Kara ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, personelin takibe aldığı sırada kaldırıma ayağının takılması sonucu silahın ateş aldığı ve Adem Kara'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ilçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi'nde, suç kaydı mevcut 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Öte yandan valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


YORUMLAR
500
İş yerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıdı İş yerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıdı Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama
Kaynak: DHA

Adem Kara, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement