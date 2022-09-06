Mardin Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Mardin Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

06.09.2022 12:30
Mardin Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Mardin Valiliği, Vali Mahmut Demirtaş ve özel kalemin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Mardin Valiliği, Vali Mahmut Demirtaş ve özel kalemin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin özel kalem personeli olarak kendini tanıtarak Vali Demirtaş, adına aradıklarını söyleyip, çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Mardin Valiliği veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ve hayırseverlerden telefon veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin kesinlikle bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi ve böyle durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Valilik özel kalem müdürlüğüne veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması önemle rica olunur."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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