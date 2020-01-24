Mardin Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Mardin Valiliğinden deprem açıklaması
6 saat önce
Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, Elazığ Sivrice merkezli deprem, Mardin İlimizin ilçelerinde şiddetli olarak hissedilmiştir. Valiliğimize ve GAMER'e şu ana kadar ilimizden intikal eden bir olumsuzluk yoktur. Bütün birimlerimizde personellerimiz görevlerinin başındadır. Geçmiş olsun" denildi. - MARDİN
Son Dakika Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu