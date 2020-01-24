Mardin Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Mardin Valiliğinden deprem açıklaması

6 saat önce

Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.

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Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, Elazığ Sivrice merkezli deprem, Mardin İlimizin ilçelerinde şiddetli olarak hissedilmiştir. Valiliğimize ve GAMER'e şu ana kadar ilimizden intikal eden bir olumsuzluk yoktur. Bütün birimlerimizde personellerimiz görevlerinin başındadır. Geçmiş olsun" denildi. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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