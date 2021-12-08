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Mardin Valiliğinden "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mardin Valiliğinden "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama

08.12.2021 09:41
Mardin Valiliğinden "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama

Mardin Valiliği, "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mardin Valiliği, "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Mardin Valiliğinden Kürtçe tiyatro oyununa engel" başlığı ile çıkan asılsız ve maksatlı haberler ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"??18 Kasım 2021'de Valiliğimize 'Tartuffe' tiyatro gösterisi düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. Yapılan başvurunun içeriğinde tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Valilikçe 3-17 Aralık'ta kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı etkinliğe izin verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"??Sanatsal ve kültürel etkinlikler, şehrimiz ve hemşerilerimiz için de önemli. Bu etkinliklerin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tüm dünyada ve ülkemizde istemeyerek de olsa pandemi sebebiyle bu tür toplu etkinliklere halkın sağlığı gözetilerek bir takım kısıtlama tedbirleri alınmak zorunda kalınmıştır. ??17 Aralık 2021 tarihinde yasaklama kararının sona ermesi ile tekrar müracaat edilmesi durumunda değerlendirilecektir."

Tiyatro, Mardin, Kürtçe, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Valiliğinden "Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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