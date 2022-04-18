Mardin Valiliğinden toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Mardin Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

18.04.2022 11:52
Mardin Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Mardin Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

Mardin Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının 20 Nisan'a kadar etkili olması ve 21 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takması gerektiği kaydedildi.

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Suriye, Mardin, Nisan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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