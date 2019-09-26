Son Dakika Haberleri: Mardin Valiliğinden vatandaşlara 'yaylada erzak bırakmayın' uyarısı
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Mardin Valiliğinden vatandaşlara 'yaylada erzak bırakmayın' uyarısı

1 saat önce

Mardin Valiliği, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşları yaylalarda erzak bırakmamaları konusunda uyardı.

Mardin Valiliğinden vatandaşlara 'yaylada erzak bırakmayın' uyarısı, System.String[]

Mardin Valiliği, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşları yaylalarda erzak bırakmamaları konusunda uyardı.


Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekün mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzeme teminini önlemek amacıyla seferberlik anlayışı içerisinde hareket ederek, artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması terörle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecektir. Valiliğimiz ve kaymakamlarımız başkanlığında yapılan halk ve muhtar toplantılarında konuya ilişkin uyarılarak bilgilendirilecektir. İl ve ilçe müftülüklerimiz ile koordinasyon kurulacak, cuma hutbelerinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Yerleşim yerine bağlı yaylası olan mahallelerde görev yapan öğretmen, orman teşkilatı personeli, muhtar ile imamlarımız aracılığıyla terör örgütünün ulaşabileceği ev ve barınma yerlerinde hiçbir şekilde erzak/yaşam malzemesi bırakılmaması için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır" denildi. - MARDİN

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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