MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük iller arasında yer alan Mardin'de aşılama için çağrıda bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Vatandaşlarımızın evlerine gidip aşı yapma imkanımız bile var. Yeter ki bizi arasınlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı verilerine göre yüzde 37,5 oranla Türkiye'de en az aşı uygulanan 3'üncü il olan Mardin'de, aşının yaygınlaştırılması amacıyla çalışma sürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında vatandaşları aşı olmaya davet etti. Kentin birçok noktasında aşı uygulamasının yapıldığını hatırlatan Vali Demirtaş, vatandaşlar talep ettikçe evlerine bile gidileceğini söyledi. Vali Demirtaş, "Mardin'de hem hastanelerimizde hem aile sağlığı merkezlerimizde, hem alışveriş merkezlerimizde ve hem de Cumhuriyet Meydanı'nda aşılama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm vatandaşlarımızın aşı olmaları için gelip bize baş vurmaları veya bize haber verip bizim sağlık ekiplerimiz çok rahat bir şekilde gidip kendi evlerinde aşı yapabilme imkanımız var. Aşılama çalışmalarımız iyi gidiyor. Vaka sayılarımız da stabil bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu aşılamaları bitirmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gelip bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.