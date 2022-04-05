Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 18:21
Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirtaş, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sürdüğü günlerde, mücadeledeki haklılığın tüm dünyaya duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu zamana aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü, başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olup geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Milli Mücadelemizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan, geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Karabük Valisi Gürel, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Karabük Valisi Gürel, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Demirtaş, Mardin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement