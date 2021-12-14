Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde "Keyfim yerinde" ve yaşam kategorisinde " İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafları seçen Demirtaş, AA'nın çok güzel işler yaptığını belirtti.

AA çalışanlarına başarılar dileyen Demirtaş, fotoğrafları çok beğendiğini kaydetti.

Demirtaş, "Tercih etmekte biraz zorlandım çünkü bütün fotoğraflar güzel. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.