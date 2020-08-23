Mardin Valisi Demirtaş, Artuklu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde inceleme yaptı.

Vali Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Artuklu ilçesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi ve Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projeleri için farklı noktalarda arazi tespit çalışmaları yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve ilçede faaliyet gösteren özel bir doğal kaynak su tesisini ziyaret eden Demirtaş, ilgililerden bilgi aldı.