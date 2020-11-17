Mardin Valisi Demirtaş: "Artuklu'da susuz bir yer kalmayacak" - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, " Artuklu'da susuz bir yer kalmayacak." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda merkez Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif çözüm yolları görüşüldü.

Toplantıda Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) teknik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde su rezervi bakımında zengin olduğu belirlenen noktalarda sondaj çalışması başlatılması kararı alındı.

Demirtaş yaptığı açıklamada, Mardin'in içme suyu sorunu ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ilin su problemini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Artuklu ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyazsu içme suyu ishale hattına alternatif çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz. Artuklu ilçemizin su problemi çözülürse tüm ilimizin su problemi çözülür. Yaşanan su sorunu nedeniyle damlarda su depoları bulundurulması tarihi kentimize yakışmıyor. Bu kirliliği sonlandırmak için su problemini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Artuklu'da susuz bir yer kalmayacak."

Demirtaş toplantıda içme suyu bakımında zengin olan rezervlerin bulunması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve MARSU yetkilileri katıldı.