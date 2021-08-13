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Mardin Valisi Demirtaş, aşure dağıtımına katıldı - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, aşure dağıtımına katıldı

13.08.2021 15:51
Mardin Valisi Demirtaş, aşure dağıtımına katıldı, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camisi bahçesinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Aşure dağıtımına Vali Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirtaş, vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla Mardin'de çeşitli camilerde aşure dağıttıklarını kaydeden Demirtaş, "Muharrem ayı dolayısı ile tüm memleketimizin inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu ayları ve bundan sonraki ayları da geçirmesini diliyoruz. Son zamanlarda ülkemizde ciddi anlamda afetler meydana geldi, inşallah bundan sonra tüm milletimiz ile birlikte dua edelim cenabı Allah bizi bu afetlerden korusun." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Muharrem Ayı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, aşure dağıtımına katıldı - Son Dakika


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