Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

11.02.2021 10:57
Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB'deki toplantıya OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Mardin'de üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüldüğünü belirten Vali Mahmut Demirtaş, salgın sürecine rağmen organize sanayi bölgesinde ihracatın artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı yatırımcıların Mardin'e yönelik yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz koronavirüs salgınına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında un ihracatında birinci sırada yer alan OSB 2021 yılında da un ihracatını artırarak ilk sırada yer almaya devam edeceğine inanıyorum. İstihdam konusu bizim için önemli. İlimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı her yatırımcıya desteğimiz sürecek. Mardin'de işsizliği sorun olmaktan çıkarmak için yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir."

Toplantıda daha sonra sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Organize Sanayi Bölgesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek Bozayı, kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı; yaşanan panik kamerada Aldatılan kadının iş yeri basıp camları kırmasına Yargıtay "tepki" dedi Atık zeytinyağı posalarını sabun yapıp, aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar Köprüye çıkan adamın intihar girişimi saniye saniye kamerada Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş
Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum         
10:51
Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak         
10:29
Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı         
10:21
Davul zurna eşliğinde Burcu Kıratlı'yı istemeye giden Sinan Akçıl, göbek attı Davul zurna eşliğinde Burcu Kıratlı'yı istemeye giden Sinan Akçıl, göbek attı         
09:55
İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklık pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek         
09:21
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak         
08:49
Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu         
08:36
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Vefat eden Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı Vefat eden Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı         
07:38
Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı         
22:22
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, mart ayını işaret etti         
21:21
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı         
20:18
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 11:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Valisi Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei