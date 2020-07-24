Mardin Valisi Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile belediye bünyesinde hizmet veren Mardinmasa, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında incelemelerde bulundu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'ni de gezen Demirtaş, burada sınavlara hazırlanan gençlerle bir süre sohbet etti.

Demirtaş, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.