Vali Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, vali yardımcıları ile bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla görüştü, onların bu anlamlı gününü kutladı.

Programda konuşan Demirtaş, basın mensuplarının kamu yararını gözeterek basın etik ilkeleri istikametinde görevlerini yaparak vatandaşların doğru, güvenilir, tarafsız habere erişimi için gayret sarf ettiğini söyledi.

Basının demokrasi kültürünün ülkede kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmekte olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Basın emekçileri; gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanımızın bilgiye, habere anında ulaşması için insanüstü bir gayret göstermekte, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak görev yapmaktadır. Basın meslek ve etik ilkeleri çerçevesinde dünden bugüne çeşitlenen habere erişim kaynakları vasıtasıyla vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve tarafsız habere erişimini sağlamaktadır. Demokrasinin saç ayağı olarak nitelendirilen yasama, yürütme ve yargıya, 'medya dördüncü kuvvettir' diyerek katkıda bulunmakta; demokrasi kültürünün ülkemizde kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmektedir."

"Basın çalışanlarının görevlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesi, Mardinli hemşehrilerimize doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ulaştırılması noktasında Valilik olarak gereken tüm desteği sağlayacağız." diyen Demirtaş, Mardin'in bilinirliğinin, tanınırlığının artırılmasında, yürütülen çalışmaların, projelerin insanlara ulaştırılmasında herkese büyük görevler düştüğünü aktardı.

Demirtaş, "Mardin'imizin kadim tarihi ve kültürünü, konumunun getirdiği avantajlarını, mevcut potansiyelini ulusal basınımızın ve haber ajanslarımızın il temsilcilikleri, yerel ve bölgesel basın-medya kuruluşlarımızın güzide mensuplarının katkılarıyla tüm dünyaya duyurmalı; Mardin'i yerelden ulusala, ulusaldan tüm dünyaya el birliğiyle taşımalıyız. Bu vesileyle bir kez daha basın etik ilkeleri doğrultusunda çalışan, vatandaşlarımızın objektif habere erişimi için gayret sarf eden, ülkemizde demokrasi kültürünün ve özgür basının yerleşmesi için çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin sorunlarını dinleyen Demirtaş, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.