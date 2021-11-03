Mardin Valisi Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'de Türkiye'nin ikinci büyük barajının açılışını yapacağını duyurdu - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dargeçit ilçesinde Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın açılışını gerçekleştireceğini bildirdi.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Mardin'e geleceğini ve Ilısı barajının açılışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Sulama, içme suyu ve enerjinin barajdan karşılanabileceğini belirten Demirtaş, baraj maliyetinin; yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer harcamalarıyla birlikte 18 milyar lirayı bulduğu ve bu tesisin ekonomiye yıllık 2,8 milyar katkı sunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Barajının bölgedeki cazibeyi arttığına dikkat çeken Vali Demirtaş, balık yetiştiriciliği yanı sıra rafting gibi sportif faaliyetlerin de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ilısu Barajı ve HES Projesi etkileşim alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında kazı çalışmaların devam etmek olduğu Boncuklu Tarla da bu bölgemiz için ayrı bir ziyaretçi kaynağı olacaktır. Valilik olarak buradaki çalışmalara destek vererek hem alanı koruma altına alacağız hem de kazı alanın üstünü kapatmak için gerekli adımlarımızı attık."

Cumartesi günü dev yatırımın açılışına şahitlik yapmak isteyen tüm vatandaşları açılışa davet eden Demirtaş, birlik ve beraberlik içerisinde aşılmayacak bir engelin olmadığını vurguladı.