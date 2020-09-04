Mardin Valisi Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'a ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, makamında ziyaret ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a ve onun şahsında yeni adli yılın Türkiye'ye, vatandaşlara, hukuk ve bütün yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turhan ise Vali Demirtaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.