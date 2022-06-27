Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu

27.06.2022 14:24
Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş beraberinde Genel Sekreter Murat Süzen, Derik Kaymakamı Evren Çakır, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve diğer ilgililerle Derik'te inşa çalışmalarında sona gelinen GAP suyu depolama alanı ile ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, ardından Derik'in Issız, Bayır, Karaca, Demirli, Subaşı, Pirinçli, Şahverdi ve Konaklı mahallelerinin grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe merkezinde yapımı tamamlanan kültür merkezi, yapımına devam edilen tekstil fabrikası, yapımına başlanılan gençlik merkezi, yüzme havuzu, yeşil alan ve kadın merkezinde incelemelerini sürdüren Demirtaş, Mazıdağı ilçesine geçti.

Demirtaş, burada da yol yapım çalışmaları tamamlanan Yukarıocak, Aşağıocak, Bilge Köyü, Çankaya ve Karalan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıl sonuna kadar hedeflenen yol yapım çalışmalarını büyük ölçüde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde asfalt plent tesisimizi kurduk. Bölgede bir ilk olan bu tesisimiz sayesinde daha az maliyetle daha fazla yolumuzu asfaltlamış olacağız. Şehir merkezimiz başta olmak üzere kırsal mahallelerimizde de yol yapım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mardinli vatandaşlarımız daha konforlu yollara kavuşacak. 10 ilçemizde de yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Derik ve Mazıdağı ilçelerimizdeki yapılan çalışmaları inceledik. Tüm yatırımların Mardinli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Mazıdağı, Hisarcık, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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