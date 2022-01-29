Mardin Valisi Demirtaş, faaliyetlerini ve bu yıl yapılacak çalışmaları aktardı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yılı istihdam ve sosyal yardımlaşma yılı ilan ettiklerini belirtti.

Vali Demirtaş, bir otelde düzenlenen toplantıda Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin 19 aylık faaliyetlerini ve 2022 yılında yapılacak çalışmaları aktardı.

Sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Mardin'e en iyi şekilde hizmet etme gayesinde olduklarını kaydeden Demirtaş, yaptıkları her işin hesabını verebilirliğini prensip edindiklerini anlattı.

Devletin kapısını milletin kapısı haline getirdiklerini, herkesi 7 gün 24 saat güler yüzle karşıladıklarını aktaran Demirtaş, özellikle kurumlaşma noktasında önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Bu yıl 43 proje ile 900 milyon liralık yatırım planlanıyor

Tüm ihaleleri açık ihale usulü ile şeffaf ve usullere uygun yaptıklarını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"2018 yılında 465 milyon lira bütçemiz var, 2019 yılında 425 milyon, göreve başladığım 2020'de 430 milyon, 2021 yılında 605 milyon lira. Son iki yıldır belediyemiz fazlalık veriyor. Geçen yıl, 120 milyon liraya yakın fazlalık verdi. 2021 yılı içerisinde 352 milyon lira yaklaşık maliyeti olan 61 ihale yaptık. Bunların kırım oranı yüzde 29. 61 ihalemizi 247 milyon liraya sözleşmeye bağladık."

Vatandaşın istemediği bir yatırımı yapmadıklarını dile getiren Demirtaş, onların ihtiyaç ve talebine göre yatırım yaptıklarını aktardı.

Şu ana kadar 85 proje hazırladıklarını, bunlardan 33'ünün tamamladıklarını ifade eden Demirtaş, "Bu projelerin parasal gerçekleşme oranı yüzde 79, fiziki gerçekleşme yüzde 83. İhale ve yatırım durumundaki proje sayısı ise 9. Bu yıl yapılması planlanın proje sayısı ise 43. Yatırım ve proje giderlerinin ise 900 milyon lira olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde merkezlerden kırsala, içme suyundan atık suya, alt yapıdan üst yapıya, trafik ve otoparktan, istihdama, yeşil alanlardan turizme birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Demirtaş, bu yıl sosyal projelere de ağırlık vereceklerine dikkati çekti.

2022 yılı istihdam ve sosyal yardımlaşma yılı olacak

Güneş enerji sistemi, içme suyu, fidan üretimi ve dağıtımı, kongre ve fuar merkezi, millet bahçeleri ve millet ormanı, mesire alanları, semt pazarları ve sebze halleri, otogarlar, kadın ve gençlik merkezleri, organize sanayi bölgeleri, bilim merkezi ve engelli rehabilitasyon merkezi, sokak sağlıklaştırma ve turizme yönelik bir çok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Demirtaş, 2022 yılını istihdam ve sosyal yardımlaşma yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

Bir taraftan işsiz olan gençlere yeni istihdam alanı açacaklarını bir yandan da sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı biraz daha artıracaklarını bildiren Demirtaş, AŞ evi yapacaklarını söyledi.

Ekmek ve fırın ile ilgili bir çalışmanın olacağını kaydeden Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız bu ekmek fırınında ürettiğimiz ekmekleri, AŞ evinde yaptığımız yemekleri birlikte dağıtmak. Yemeklerin yanında ailedeki nüfus oranını bakarak ekmek de vermeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza sosyal kart vereceğiz. O kartla vatandaşımız kendi alışverişini kendi yapacak. İş ve kariyer merkezi yapmayı düşünüyoruz. Çalışmalar başladı. İş kursları açıyoruz. Yeni istihdam alanları açıldığı zaman kalifiyeli elaman yetiştirmek istiyoruz. Bakanlıklarımızın destekleriyle 7 tekstil fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Projeleri tamamlandı, ihaleye çıktık. Amacımız, istihdam alanları yaratmak. Girişimci ve yatırımcılardan 200 kişiyi istihdam etmelerini arzu edeceğiz."

Demirtaş, geçen yıl yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine geçici bir çözüm bulduklarını, bu sorunu tamamen çözmek adına yeni yurtların yapımına başlandığını sözlerine ekledi.