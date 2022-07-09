Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı

09.07.2022 10:05
Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir ile Mardin Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Irak'ın Gara bölgesinde geçen yıl terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kabrinizi ziyaret eden Demirtaş, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve din görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının uygulama noktalarını ve Ömerli ilçesindeki Hop Geçidi mevkisinde nöbet kulübesinde görevli güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bölgede huzurlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Mardin'de huzurun her geçen gün arttığını kaydeden Vali Demirtaş, "Emniyetimizin jandarmamızın ve bütün güvenlik kuvvetlerimizin çabaları, bu huzurun sağlanmasında çok ciddi katkısı olmuştur. İnşallah huzur içerisinde bayramı geçireceğiz. Bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerini de her zaman ziyaret ettiklerini ve yanlarında olduklarını aktaran Demirtaş, bu toprakları vatan yapanlara, yakınlarına, kahraman gazilere hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

Demirtaş, daha sonra eşi Beyhan Demirtaş ile şehit Gültekin Ete, Şeyhmus Öncül ile Ali Kaya'nın ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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