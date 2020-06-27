Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen tarafından karşılanmasının ardından karşılama mangasını selamladı.

Demirtaş, ziyareti sırasında vatandaşlarımızın huzur ve asayişinin sağlanmasında, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması adına gerçekleştirdikleri başarılı görevler için Tuğgeneral Şen'e ve tüm jandarma personeline teşekkür ederek başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Demirtaş, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir tarafından karşılandı.

Karşılama mangasını selamlayan Demirtaş ziyareti sırasında ilimizin huzur ve asayişinin sağlanmasında fedakarca çalışan emniyet personeline başarılar diledi.