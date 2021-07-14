Mardin Valisi Demirtaş'tan 15 Temmuz gazileriyle görüştü - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimi sırasında gazi olan Mustafa Atlı ve Halil Algan'a evlerinde ziyarette bulundu. Vali Demirtaş, beraberindeki heyetle ilk olarak 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte gazi olan Mustafa Atlı'yı evinde ziyaret etti. Daha sonra hain darbe girişimi gecesi İstanbul'da çıktığı tankın üzerinde açılan ateş sonucu gazi olan Halil Algan'ı ziyaret eden Vali Demirtaş, "Şehitlik ve gazilik şerefine nail olan 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmış şehitlerimiz ve gazilerimiz; hiç şüphesiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir" dedi.

Vali Demirtaş, ziyarette gazilerle bir süre sohbet ederken aynı kararlı duruşu yine sergilemekten kaçınmayacaklarını ifade eden Gaziler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlatarak vatan için, bayrak için canlarını seve seve feda edeceklerini söyledi. Vali Demirtaş, ardından program kapsamında şehit aileleri ve gazilerle ilgili faaliyet yürüten derneklere ziyarette bulundu.

15 Temmuz Gazileri ve Dernek Başkanları ziyareti dolayısıyla Vali Demirtaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Vali Demirtaş'a Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Aile Sosyal ve Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy eşlik etti. - MARDİN