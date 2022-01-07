Mardin Valisi Demirtaş, 2. OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak olan tekstil atölyeleri için incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, teşvik sisteminde sağlanan avantajlı desteklerle yatırımcıların gözdesi konumuna gelen Mardin'in tekstil sektöründe cazibeli bir noktaya geldiğini söyledi.

2. OSB'de yürütülen çalışmalara değinen Demirtaş, 72 parsel üzerinde fabrika, okul ve çağrı merkezinin kurulmasının onaylandığını, 50'sinin tahsis işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Yakın zamanda 2. OSB'de fabrikaların temellerinin atılmaya başlanacağını bildiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şehrimizde istihdamı daha da artırma konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. 1400 kişiye istihdam sağlayacak olan 7 tekstil atölyesinin kurulacağı yerlerin tespiti konusunda tüm paydaşlarımızla sahadayız. Şehrimizin sanayi sektörünü daha da güçlendirecek olan 2. OSB'de, tahsis edilen 50 parselin 15'inde kazılar başlarken, 16'sının proje aşamasında, 19'unda ise fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Sanayi Bölgemizde başlayan elektrik çalışmalarının da kısa sürede tamamlanmasıyla bölgeye elektrikler verilecek. Tarım ve turizm ile konuşulan kadim şehrimizi sanayi sektöründe de hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."

Vali Demirtaş'a incelemeleri sırasında Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve Mardin 2. OSB Başkanı Mahmut Acay eşlik etti.