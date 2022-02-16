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Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı

16.02.2022 15:55
Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerdeki fiyat denetimine katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerdeki fiyat denetimine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ile bir alışveriş merkezindeki zincir market şubesinde temel gıda maddelerinin etiket fiyatlarını kontrol eden Vali Demirtaş, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulandığı andan itibaren denetimlerin sürdüğünü belirten Demirtaş, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Demirtaş, "Ekiplerimiz, raflardaki temel gıda maddelerini KDV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihteki fiyat ile önceki kasa fiyatıyla karşılaştırıyor. Fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatılıyor." diye konuştu.

Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı

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Mahmut Demirtaş, Ticaret, Zabıta, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika


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