Mardin Valisi Demirtaş, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Mazıdağı Belediyesini ziyaret etti, ilçede kurum müdürleri ile bayramlaştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Jandarma Karakol Komutanlığı ve Emniyet Amirliğini ziyaret eden Demirtaş, ülkenin huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan personelin bayramını kutladı.

İlçede yapımı devam eden Mesleki ve Teknik Lisesi, Sanayi Sitesi ve diğer projelerle ilgili incelemelerde bulunan Demirtaş daha sonra beraberinde Kaymakam Kalkan ile esnafı ziyaret etti, bayramlarını tebrik etti.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren Eti Bakır Fosfat Tesislerine geçen Demirtaş burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.