Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü

07.04.2022 14:16
Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve ilçelerde bulunan muhtarlar dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve ilçelerde bulunan muhtarlar dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda Mardin Muhtarlar Dernek Başkanı İsa Dal, Derik Muhtarlar Dernek Başkanı Lokman Tekin, Savur Muhtarlar Dernek Başkanı Nezir Uğurlu, Midyat Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Başar ve Ömerli Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Turğut ile görüştü.

Dernek başkanlarının istek ve taleplerini dinleyen Demirtaş, 2022 yılında merkez ve ilçelerde yaklaşık bin kilometre asfalt yapacaklarını söyledi.

Vali Demirtaş şöyle konuştu:

"Kaynaklarımızı israf etmeden Mardinli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Temel görevimiz Mardin'imizi geliştirmek, güzelleştirmek. 1 Mayıs itibariyle yol yapım çalışmalarımıza başlayıp bu seneki startı veriyoruz. En öncelikli ihtiyaçları belirleyip hızlı bir şekilde arkadaşlarımız işlerine başlayıp bitiriyor. Hep birlikte tarihi kentimizin güzelliklerine güzellik katacağız inşallah."

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Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Lokman Tekin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü - Son Dakika


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