Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

12.01.2021 11:05
Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal, Kumlu Mahallesi Muhtarı Abdülkerim Sezgin, Kötek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dengiz ve Yüce Mahallesi Muhtarı Selahattin Gür katıldı.

Mahallelerin sorun ve taleplerin değerlendirildiği toplantıda Demirtaş, iletilen taleplerin imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Vatandaşların beklentilerine cevap verecek hizmetlerin hızlı ve eksiksiz sunulmasında muhtarların tespit ve önerilerinin önemli olduğunu belirten Demirtaş, "Şehrimizin dört bir yanındaki vatandaşımıza hizmet edebilmek ve onların bizden beklediği hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle koordineli olarak sahada gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hem kent merkezinde hem ilçelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde sorumluluk alanımızda bulunan yollarda gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yol ve su sorunu olmayan bir Mardin için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artuklu'da içme suyu sorununu ilçenin çevresindeki kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika


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