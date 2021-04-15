Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu, Midyat, Mazıdağı ve Nusaybin ilçelerinden gelen mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, muhtarların yönetici ve vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelerek vatandaşların taleplerini istişare ettiklerini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Tek derdimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Muhtarlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm arayışı içine girdik. Özellikle kırsal mahallelerimizi birbirine bağlayan grup yollarını asfaltlayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yol konusunu en öncelikli işlerimizin başında gördük. Plan ve programımızı bu yönde yaptık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Özellikle grup yollarımız başta olmak üzere 600 kilometreye kadar asfalt çalışması yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonuna geldiğimizde ilimizde yol sorun olmaktan çıkacaktır."