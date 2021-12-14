Mardin Valisi Demirtaş, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve kırsal mahallelerden gelen muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Demirtaş, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

İlgili birimlere bu doğrultuda talimatlar veren Demirtaş, göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Demirtaş, bu durumun kendileri için birinci öncelik olduğunu dile getirerek, "Mahalle muhtarlarımız da doğrudan vatandaşlarımızla irtibatta olduklarından dolayı kendileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızın özellikle alt yapı ve üst yapı taleplerine en hızlı şekilde karşılık vermek üzere çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yapmış olduğumuz yol, su ve kanalizasyon çalışmalarında çok şükür istediğimiz seviyelere geldik. 2022 yılının planlamasında da sona yaklaştık. Vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak adına yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.