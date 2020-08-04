Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe'de görev yapan merkez mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe'de görev yapan merkez mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Dara Toplantı Salonu'nda Kızıltepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hatip Şeran ve merkez mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorun, talepleri dinledi.

Sunulan hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması konusunda muhtarların önemli bir paydaş olduğunu belirten Vali Demirtaş, olanaklar çerçevesinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, iletilen tüm istek ile taleplerin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında imkanlar ölçüsünde ivedikle çözüm üretileceğini ifade etti.

Mahmut Demirtaş, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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