Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin, Mazıdağı Muhtarlar Derneği Başkanı Emanet Acar, Nusaybin ilçesinin Bahçebaşı, Gırnavas; Derik'in Akıncılar, Kızıltepe'nin Fırat, Savur'un Bengisu ile Mazıdağ'ın Poyraz, Arıköy, Dikyamaç, Yücebağ mahalleleri muhtarlarıyla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Belediyenin imkanlarını elzem olarak gördükleri yol ve su sorunun çözümünde kullandıklarını belirten Demirtaş, ilçelerde kalıcı ve güzel işler gerçekleştirmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında çalışmalara başlamadan önce yerinde incelemeler yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla mesai arkadaşlarımızla ilçelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde belirlediğimiz yollarda asfalt çalışmalarına başladık. Asfaltlama programız kapsamında özellikle grup yollarında çalışmalarımızı hızlandırdık. Belediyenin kaynaklarını doğru kullanarak vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz. Bir alanda çalışmaya başlamadan önce mutlaka yerinde incelemeleri yaparak hizmetin gerekliliği hakkında kararımızı veriyoruz. Kentte öncellikli hedefimiz yol ve su sorununu ortadan kaldırmak. Tüm ilçelerimizde güzel işler gerçekleştireceğiz. Su ve yol sorunu çözüme kavuştuktan sonra diğer taleplere de cevap verecek şekilde planlamamızı yapacağız."

Görüşmede, sunulan hizmetler konusunda memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, ilgilerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.