Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve kırsal mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Demirtaş, Kızıltepe, Derik ve Dargeçit ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde görevli muhtarlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Vatandaşların beklentilerine ilişkin muhtarlarla sohbet eden Demirtaş, kent genelinde bir asfaltlama seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

Çalışmalarda önceliği grup yollarına verdiklerini aktaran Demirtaş, "Mahallelerdeki ihtiyaçları tespit ettik. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek hizmetler üretme gayretindeyiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinden yapılan hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, Vali Demirtaş'a teşekkür etti.