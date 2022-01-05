Mardin Valisi Demirtaş muhtarlarla görüştü - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, muhtarlarla görüşmesinde son günlerde açıklanan Kovid-19 vakalarına değinerek, muhtarlara aşı konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde vaka sayılarında artış olduğunu kaydeden Demirtaş, "Onun için vatandaşlarımız ile doğrudan irtibat halinde olan muhtarlarımızın biraz daha dikkatli ve duyarlı olmasında fayda görüyorum. Hem kendimizi hem de vatandaşlarımızı muhafaza etmeye yönelik hareket etmeliyiz." dedi.

Mahalle muhtarlarının istek, öneri ve taleplerini de dinleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl hatırı sayılır asfalt çalışması yaptık. Bu sene de yapılmayan noktaları programımıza ekledik. En kısa sürede hem asfalt çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz hem de yeni alternatif yollar için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yaptığımız tüm ihalelerimizi kamu vicdanının rahat etmesi açısından şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Sit alanında bulunan evlerimizin sokak sağlıklaştırma projesine devam ediyoruz. Tarih, turizm ve tarım açısından çok önemli bir kente sahibiz. Bunun bilinciyle çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlçelerimiz de birer birer doğal gaza kavuşuyor. Allah nasip ederse vatandaşlarımızın isteğine ve yararına olan çalışmalarımız devam edecektir."