Mardin Valisi Demirtaş Nusaybin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin'de incelemede bulundu.

Nusaybin İlçe Jandarma Komando Taburuna gelen Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından karşılandı.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte ilçede yapılacak Tekstil Kent Projesi arazisinde incelemelerde bulunan Demirtaş, daha sonra Nusaybin Belediyesi ile DİKA işbirliğiyle yapılan Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksinde incelemede bulundu.

Midyat Yolu Caddesi, Hastane Köprüsü ve tarihi Nusaybin Çarşısını ziyaret eden Demirtaş, çarşı projesi hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Demirtaş, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İnanç Parkı ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.