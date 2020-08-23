Mardin Valisi Demirtaş Nusaybin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde yapılması planlanan Tekstil Kent ile tarihi Nusaybin Çarşısında yapılacak restorasyon projelerini inceledi.

Nusaybin İlçe Jandarma Komando Taburuna gelen Vali Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından karşılandı. Nusaybin Belediyesi ile DİKA işbirliğiyle yapılan Nusaybin Belediyesi spor kompleksinde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'dan bilgi aldı. Midyat Yolu Caddesi ve hastane köprüsünde yapılan incelemelerden sonran Nusaybin Çarşısını ziyaret eden Vali Demir Demirtaş ve beraberindekiler, Çarşı Projesi hakkında yetkililerden brifing aldı.

Esnafı da ziyaret eden Vali Demirtaş daha sonra UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan İnanç Parkını gezdi. İnceleme ve ziyaretlerden sonra Vali Demirtaş ilçeden ayrıldı. - MARDİN