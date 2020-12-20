Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin'deki Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu Caddesinde başlayan asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu Caddesinde başlayan asfalt çalışmalarını inceleyen Demirtaş, asfaltlanan yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Demirtaş ve beraberindikler, daha sonra Çatalözü Mahallesinde bulunan Artuklu Üniversitesi Nusaybin Meslek Yüksekokulu alanında incelemelerde bulundu.

DSİ Çağ Sulama kanalında da incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül'den bilgi aldı.

Vali Demirtaş, ziyareti kapsamında en son olarak "Mardin Yeşilleniyor Projesi" kapsamında, 2020 - 2021 yılı ağaçlandırma çalışmalarında Nusaybin tarihi İpek Yolu orta refüjünde yapılan fidan dikimleri bölgesini gezdi.

İncelemelerinde Demirtaş'a, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül, Fen İşleri Müdürü Ramazan Akan, Park ve Bahçeler Müdür vekili Ramazan Doğan, Gırnavaz ve Bahçebaşı mahalle muhtarları da eşlik etti.