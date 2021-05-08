Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, pazar alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Mardin merkezde 5 farklı noktada ve tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede pazar yerlerinin kurulduğunu söyledi.

Vatandaşların sebze ihtiyaçlarının karşılaması için hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın genelgesi kapsamında yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi veya ilave pazar alanlarının oluşturulması, kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesi, tezgahlar arasındaki mesafe ile hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tüm tedbirlerimizi ivedi bir şekilde yerine getirdik. Bizler bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevli personelimiz sahada vatandaşlarımıza destek oluyor. Temennimiz akşam olduğunda tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak iftar sofralarına eksiksiz oturmasıdır."

Vali Demirtaş'a, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı da eşlik etti.