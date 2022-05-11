Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti

11.05.2022 11:04
Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesine ziyarette bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesine ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, ziyarette Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi Başkanı Hasan Anuk ve dernek üyeleriyle görüştü.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Demirtaş, sosyal devlet anlayışıyla engelsiz bir yaşam sağlamak için farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engellilere çeşitli yardımlar yaptıklarını bildiren Demirtaş, "Şehrimizin dört bir yanında bulunan engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anuk ise, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, Demirtaş'a teşekkür etti.

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Türkiye Sakatlar Derneği, Engelliler Haftası, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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