Mardin Valisi Demirtaş, Savur'da alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Dairesi Başkanı Cebrail Aslan ve İmar Daire Başkanı Abdülbaki Turğut ile Savur ilçesini ziyaret etti.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımda konforu, güvenliği ve kaliteyi artırmak hedefiyle gerçekleştirilecek asfalt çalışması kapsamında zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiği Ormancık, Akyürek ve İçören grup yolunda inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeme ile tarımsal alanlarda üretim yapan çiftçilerin su ihtiyacını gidermek için hayata geçirilen "Tarımsal Sulama Kanalı Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceleyen Demirtaş, sokağa çıkma kısıtlamayla trafik yoğunluğu ve hareketliliğinin azalmasını göz önünde bulundurarak yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi.

Demirtaş, Savur'da gerçekleştirilecek çalışmaları yerinde gördüklerini dile getirerek, "Bu sene kısmet olursa Savur'da 36 kilometrelik bir asfalt yol çalışması yapacağız. Aynı zamanda Savur'da 25'er kilometre içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeyeceğiz. Savurlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

1994 yılında Ormancık ve Akyürek köylerinde PKK'lı teröristler tarafından katledilen vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek, dua eden Demirtaş, ardından Akmercan Mardin Doğalgaz Savur İstasyonunda inceleme yaptı.