Mardin Valisi Demirtaş'tan, "Vaka sayısını sıfırlayabiliriz" çağrısı - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları, tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca paylaşılan haftalık vaka sayısına değinilerek, Mardin'in 100 binde 30,54 vakayla en az vaka görülen 4 ilden biri olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Demirtaş, Mardin halkının tedbirlere uyması, maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi sonucu vaka sayılarının sürekli düştüğünü belirterek, "Tedbirler sonucu sürekli düşen vaka sayısını bütün vatandaşların aşı olmasıyla sıfırlayabiliriz." ifadesini kullandı.