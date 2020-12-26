Mardin Valisi Demirtaş, tarihi Mardin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentin görüntüsüne uygun olmayan ve tarihi dokuların siluetini bozan yapıları yerinde inceledi.

Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, KUDEP Müdürü Servet Abdan ve ilgili yetkililer ile Diyarbakır Kapı Katlı Otopark Projesi ve Cumhuriyet Meydanı Projesini şnceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Tarihi dokuların siluetini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcandıklarını belirten Vali Demirtaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bize bir ödenek gönderdi. O ödenek ile birlikte bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz 240'a yakın yapının yıkımıyla ilgili bir çalışma başlattık." dedi.

Kurumlar ve vatandaşlarla el birliğiyle kenti çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"İlimizin tarihi yapılarının her açıdan daha iyi gözükmesini ve kentimizin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden birisi olan Mardinimizi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini cezbedecek ve turizm potansiyelini her geçen gün katlayan bir şehir statüsüne getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mardin'imize hayırlı olmasını diliyorum."