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MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR - Son Dakika

MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR

30.09.2021 15:08

MARDİN'de Korumasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.

MARDİN'de Korumasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri sona erdi. Kapanış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, " Türkiye, doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalanlara sadece sınır kapılarını değil, gönül kapılarını da açmıştır" dedi.

Diyarbakır yolu üstündeki yeni spor salonunda yapılan kapanış etkinliğinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra KfW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mildner, Gençlik Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, programın kapanış konuşmasında, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının bir insanlık dramına neden olduğuna vurgu yaptı. Tarihin tanık olduğu zorunlu göçten en çok Türkiye'nin etkilendiğine işaret eden Demirtaş, Mardin'de bugün 90 bin Suriyelinin yaşadığına işaret etti. Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yerinden, yurdundan eden, kan ve gözyaşı ile yazılan bu dramın ilk günlerinden itibaren devletimiz ve milletimiz, yaşanan göç dalgasına duyarsız kalmadı. Doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalanlara sadece sınır kapılarını değil, gönül kapılarını da açmıştır. Süreç içerisinde Suriyeli misafirlerimizin acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı alanlarda pek çok proje hayata geçirilmiştir. Başlatılan projelerin, yürütülen çalışmaların temeli, insan onuruna yakışır bir yaşam standardını evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimiz için de temin etmektir. Bu bağlamda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Bu iller arasında yaklaşık 90 bin Suriyeli misafirimizin yaşadığı Mardin'imiz de bulunmaktadır. Bu proje ile de ilimizin spor altyapısına katkı sağlayacak yeni yatırımlar kentimize kazandırılacaktır. Yatırım faaliyetleriyle birlikte sportif eğitim faaliyetleri de proje dahilinde yürütülecektir. Suriyeli gençlerle gençlerimiz; sporun dostluk, barış ve kardeşlik ikliminde buluşacak; karşılaştığımız sosyal uyum ve iletişim sorunları ortadan kalkacaktır. Ayrıca yürütülecek sportif eğitim faaliyetleri, keşfedilmeyi bekleyen yeni sporcuların keşfine de zemin hazırlayacaktır. Yürüttüğümüz bu çalışmaların aslında tek bir odağı bulunmaktadır. Odak noktamız, insan ve onun en temel hakkı olan insanca yaşama hakkıdır. Bizler, bu hakkın sahibine teslimi noktasında var gücümüzle çalışmaktayız. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve diğer paydaşlarımız da bu ve benzeri proje ve faaliyetlerle karşılaşılan sorunların çözümünde önemli destekler sağlamaktalar. Hiç kuşkusuz sağlanan desteğin artarak sürmesi, önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin gündeme gelmesine ve sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Gayemiz, çocukların, gençlerin yüzlerinden tebessümü, dillerinden şarkıları eksiltmemektir. Sevgi dilini, dünyanın ortak lisanı haline dönüştürmektir. Bugünden geleceğe umut tohumları serpmektir.?

Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 'Pandeminin sonlarına yaklaştığımız bu dönemde spor ve hareketlilik daha bir anlam kazanmaya başladı. Bun un için spora ağırlık vermeli ve gelecek nesillerde başarılı olacak sporcular yetiştirmeliyiz. Bunun için Türkiye'de spor tesisleri 25 Milyon Euro'luk bir yatırım yapıyoruz' dedi.

MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR
MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR
MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR
MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR

Avrupa Birliği, Suriyeli, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN VALİSİ DEMİRTAŞ: TÜRKİYE SADECE SINIR KAPILARINI DEĞİL, GÖNÜL KAPILARINI DA AÇMIŞTIR - Son Dakika
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