Mardin Valisi Demirtaş, Yeni Kızıltepespor takımını kabul etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi final etabını şampiyonlukla tamamlayan Yeni Kızıltepe spor takımını kabul etti.

Valilik Dara toplantı salonunda Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Yeni Kızıltepespor Kulüp Başkanı Turgut Cevheroğlu, Teknik Direktör Mehmet Akif Gürgen ve takımını ağırlayan Vali Demirtaş kendilerini tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu. Mardin'in bir turizm şehri olduğunu kentin spor şehri olması için de çalışmaları sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, "Mardin'imizi Erkekler 1. Liginde temsil eden Yeni Kızıltepespor hakikaten grupta varlığını tamamen hissettiriyor ve lige renk katıyordu. Neredeyse iç sahadaki her maçını izlediğimde başarısını görüyordum. Takımımız tarihi bir başarı elde etti. Bilindiği üzere futbol takımımız da Play-Off potasında bulunuyor. Mardin'imiz bir turizm şehri, bir yandan da spor şehri olması için de çalışmalarımız sürüyor. Yeni Kızıltepespor takımımız bir üst lig olan AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de başarılı olacaktır. Takımımızın bu başarısına Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da şahitlik ederek yanlarında oldular. Tekrardan sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlimize hayırlı olsun" dedi.

Vali Demirtaş'ın desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, "Valimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür etmek üzere bugün bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Takımımız sadece Kızıltepe ilçemizi değil tüm Mardin'imizi temsil edecektir. Önümüzdeki sezon tüm voleybol severleri destek olmaları için bekliyoruz" diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Mehmet Akif Gürgen ise "İlk geldiğimizde sıkıntılı bir süreç vardı. Özellikle Kaymakamımız ile beraber ilk gün oturup konuştuğumuzda o inancı gördüm. Tabi Play-Off da psikolojisi yüksek ve zor bir yerdi. Bizler takım halinde inandık ve başardık. Valimize ve kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MARDİN