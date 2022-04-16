Mardin Valisi Demirtaş, yetimlerle iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, yetimlerle iftar yaptı Açıklaması

16.04.2022 20:10
Mardin Valisi Demirtaş, yetimlerle iftar yaptı Açıklaması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yetim ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yetim ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda konuşan Demirtaş, 15 gündür iftar programları düzenlendiklerini ancak bugünkü iftarın çok farklı ve önemli olduğunu söyledi.

Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdikleri pozitif ayrımcılığı, öksüz ve yetimler için de hassasiyetle sürdürdüklerini kaydeden Demirtaş, kapılarının 7 gün 24 saat öksüz ve yetimlerin dertlerine derman olmak için açık olduğunu vurguladı.

Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki Rabbimizin bizlere kutlu emaneti olan çocuklarımızı suç örgütlerinin, organ mafyasının, fuhşun, dilenci şebekelerinin ve uyuşturucunun kucağına terk edemeyiz. Dolayısıyla onları el üstünde tutmak, onları koruyup kollamak, tüm ihtiyaçlarını gidermek ve onları hayata bağlamak temel önceliğimiz olmalıdır. Bu bağlamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yetimlerimize yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, onların en ufak bir gönül burukluğuna sebebiyet vermemek için tüm hassasiyetle kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz."

Her zaman mazlumun, yetimin, öksüzün, yolda kalanın, zorda olanın dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine bakmadan yardım elini uzatacaklarının altını çizen Demirtaş, akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceklerini anlattı.

Vali Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

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Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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