Mardin Valisi Demirtaş, yol açma çalışmasını inceledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde trafiği rahatlamak amacıyla devam eden alternatif yol açma çalışmasını yerinde inceledi.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle süren alternatif yol açma çalışmalarında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Trafik akışını sürdürülebilir hale getirmek ve ulaşımı rahatlatmak adına çalışmaların devam ettiğini kaydeden Demirtaş, sahadaki çalışmaların sürekli olarak yakından takip edildiğini belirtti.

Demirtaş, "Yeni yollarla beraber şehir merkezimizde trafiği rahatlatmak için alternatif bir yol daha sunmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgemizde bulunan yollarda mevsim şartlarına rağmen ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda rahat bir nefes aldıracak çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Alt yapı ve üst yapı konularında planladığımız çalışmalarda projelendirmelerimiz sürüyor. 2021 yılı bizler için hizmet yılı olacaktır." dedi.