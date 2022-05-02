Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, jandarma, polis, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı.

Vali Demirtaş, beraberinde 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile Mardin Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin- Diyarbakır kara yolunda 1100 rakımlı Akresta geçidindeki üs bölgesinde görevli güvenlik korucuları ve kent girişlerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Demirtaş, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, Ramazan Bayramı'na bölgede huzurlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Bayramı vatandaşların rahat ve huzur içerisinde geçirmesi amacıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bayramlar birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın en güzel günlerinden biri. İnşallah Ramazan Bayramı'mızın memleketimizde birlik ve beraberliği, dayanışmayı artıracağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın özellikle Mardin'de hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin, hayırlı bayramlar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz ve herkes görevinin başında. Özellikle trafik kontrollerimizi, denetimlerimizi en etkin şekilde yapıyoruz. İnşallah bu bayram da kazasız, belasız hiç kimsenin ağzının tadı bozulmayacağı bir bayram olacak."

Demirtaş, daha sonra şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.