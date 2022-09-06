Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret

06.09.2022 14:46
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Fatih Cıdıroğlu'nu ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Fatih Cıdıroğlu'nu ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Cıdıroğlu ile görüşerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demirtaş, ilçede uygulanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili de Cıdıroğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlıktaki birimleri gezen Demirtaş, personel ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Cıdıroğlu ziyaretinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Kızıltepe, Mardin, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement