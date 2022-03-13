Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması

13.03.2022 13:14
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok." dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok." dedi.

Vali Demirtaş, beraberinde Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ve zabıta ekipleri ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket, künye bilgileri ve indirimli ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, Mardin genelinde bütün ilçelerde kaymakamlar başkanlığında kurulan komisyonlarca denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Pazar günü de denetimlere devam edildiğini vurgulayan Demirtaş, "Şu an ürünlerde özellikle temel gıda maddelerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. İnşallah denetimlerimiz devam edecek. Yoğun bir kar yağışı oldu. Bir aksama olmayacak. Özellikle yağ konusunda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok." dedi.

Vali Demirtaş, fırsatçılığa ve stokçuluğa asla müsaade edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Mahmut Demirtaş, Mustafa Aydın, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Mahmut Demirtaş 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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